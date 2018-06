27 / junio / 2018

Los descargos de Macarena Tondreau tras su salida del “Muy Buenos Días”

Bien caro le costaron sus dichos sobre la tortura a los reos ecuatorianos a la ahora ex panelista del matinal de TVN Macarena Tondreau. Ya que este martes se confirmó que el contrato de la periodista que llega a su fin este viernes no será renovado.

Recordemos que en el “Muy Buenos Días”, Tondreau comentó sobre la tortura que recibieron en el penal Santiago Uno, los acusados del asesinato de Margarita Ancacoy que “yo apoyo los derechos humanos, apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias, y los golpearon otras bestias”.

Pero tras el anuncio de su salida del espacio matinal, la periodista habló con el diario Las Últimas Noticias y aseguró: “No me arrepiento de mis dichos, si eso pudo haber significado mi salida del matinal, tampoco me arrepiento. Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos”.

Durante la conversación con el diario, Tondreau dijo que le avisaron que no continuaba en el matinal este martes a las 16:00 hrs. “Quería entender qué pasaba, por qué este lunes y martes no me habían dejado ir al matinal. Hablé con Pablo Manríquez (director) y me dice que quería un cambio de panel, que quiere otras cosas… espero que no sea por lo del viernes, yo pregunté y me dijeron que no, pero todo fue muy raro”.

Como no pudo despedirse del público en pantalla, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para decirle adiós a todos sus seguidores: “Quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo que he recibido en las redes sociales y por teléfono. Por ustedes me levanté temprano todos estos años para poder entregarles lo mejor de mí. Por todo ese cariño también continúo con la frente en alto buscando nuevos horizontes”.

Y agregó. “Al querido equipo de @muybuenosdiastvn; Fueron más de 8 años de compartir en las buenas y en las malas. Saben que llegaron a lo más profundo de mi corazón. Al igual que el gran proyecto que es el #muybuenosdías, en el que siempre he confiado y por el cuál di todo con muchas ganas. Hay cosas que nunca cambiaré como el ir con la verdad por delante y defender con valentía y respeto mis puntos de vista. Siento que son necesarios para crear un debate con libertad y representar a cada uno de los que nos eligieron día a día”.