17 / julio / 2018

A través de redes sociales Paris Jackson contó su orientación sexual

Aprovechando una sesión de preguntas o “Ask Me Anything” en Instagram. Paris Jackson aprovechó de responder todas las dudas que sus seguidores tienen sobre ella. Y rápidamente surgió una sobre la sexualidad de la modelo.

Frente a la pregunta de si era bisexual, la hija del Rey del Pop respondió: “si así lo llaman ustedes, así que me imagino que sí. Pero quién necesita etiquetas”. Esta respuesta rápidamente llamó la atención de la prensa, quienes se enfocaron en su orientación sexual. Lo que molestó a la joven.

Para descargarse, Paris Jackson aprovechó su historia de Instagram para demostrar su descontento. “todo el mundo sabe que salí del closet cuando tenía 14 años, ¿Qué les pasa?” agregando que “¿Cuántas veces he dicho que soy parte de la comunidad LGBTQ+? Incluso lo hice arriba del escenario”.

Finalmente la joven agregó: “Hace años que formo parte de esta comunidad. Incluso, hablé sobre mujeres que me gustaban cuando tenía ocho años en una revista. Me han sacado fotos besando mujeres en público. Esto no es noticia”.