Este es “Shiggy Challenge”, el desafío viral que pone en peligro a jóvenes en plena carretera

23 / julio / 2018

Un nuevo reto viral se ha puesto de moda en Estados Unidos, pero si bien para algunos resulta “gracioso” en verdad no lo es tanto ya que es bastante arriesgado.

Para esto las personas bajan de un vehículo, detenido o en movimiento para realizar un curioso baile popularizado por el comediante Shiggy.

En junio pasado este popular personaje compartió a su cuenta de Instagram el vídeo que ha motivado a cientos de personas a copiar el peculiar baile, y que ha sido que ahora es conocido como “Shiggy Challenge“.

Mira acá algunos registros:

Update‼️ My wish came true #shiggychallenge 😁😭😭 pic.twitter.com/zPSJx9sA4N

Aunque algunos realizan el popular baile en zonas seguras, hay quienes ponen en riesgo su integridad por un par de “likes”.

Mans risking his life for kiki 😂 #Inmyfellingschallenge #kekechallenge #shiggychallenge pic.twitter.com/3N53HXY7tI

Si bien las autoridades han llamado a no realizar el desafío, por lo peligroso que puede ser para quienes lo hacenb y las personas que están en su entorno, hay agentes de seguridad que se han sumado a la iniciativa y han subido en redes su propia versión.

While we’re in this whole challenge business, here’s Deputy Donnyray Campbell with the #InMyFeelingsChallenege #DoTheShiggy #shiggychallenge @CampDonny @OfficialLivePD pic.twitter.com/qijDPRQ0ML

— Richland County Sheriff’s Dept. (@RCSD) 12 de julio de 2018