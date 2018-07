25 / julio / 2018

Ex Obispo arrancó por la ventana para no ser entrevistado en Informe Especial

En el último episodio de Informe Especial un grupo de religiosas que fueron parte del convento Las Hermanas del Buen Samaritano en Talca, relataron sus historias de maltrato, abuso y humillaciones. De acuerdo a su denuncia por años se les consideró “ciudadanas de segunda clase”, junto con ser explotadas y humilladas.

En el programa las mujeres aseguraron que se les negaba la comida y que incluso fueron víctimas de abuso sexual por parte de las superioras y los sacerdotes. En su relato, Eliana Macías afirmó que: “La primera vez que me vio, en Molina, me queda mirando y me dice ‘esos senos están muy abajo’ y me pescó así para arriba. Entraba a las habitaciones y entonces justo llegó a mi cama y me levantó la ropa. Dijo: ‘hace mucho frío aquí’, yo me levanté y dije ‘¿quién está aquí?'”.

Frente a las denuncias, la periodista Paulina de Allende Salazar junto al equipo de Informe Especial fueron a buscar a su oficina al ex Obispo Horacio Valenzuela en busca de respuestas, ya que las denunciantes afirmaron que él se encontraba al tanto de lo que ocurría. Cuando la periodista finalmente logró ingresar al lugar, el sacerdote ya no se encontraba allí.

“Ni nosotros, ni quienes trabajaban con él previeron que esquivaría la prensa escabulléndose por la ventana de su oficina”. Dijo la conductora del programa. Tras meses, finalmente se pudieron contactar nuevamente con Valenzuela, cuando se dirigía a su auto. Allí volvieron a ofrecerle la oportunidad de hablar, pero nuevamente la rechazó.