26 / julio / 2018

Por primera vez en Chile una mujer transgénero peleará por la corona de Miss Earth

Gabriela Spanic es el nombre de una reconocida actriz venezolana. Pero también es el de una joven viñamarina de 25 años que se convertirá en la primera concursante transgénero de la próxima edición del Miss Earth Chile a desarrollarse en la región de Valparaíso.

La joven que adoptó el nombre de la actriz, pues es su referente, afirmó que: “Cuando me enteré de que se abría el concurso para chicas trans y extranjeras, quise participar del casting y vivir la experiencia. Cada pasito que he dado acá me ha servido para cumplir mis sueños de infancia, me han tratado como una más”.

Junto con esto agregó “cuando llegué hasta el casting y estoy acá es para demostrar que las chicas transgénero no necesariamente tienen que presentarse para el show, sino que también podemos ser profesionales, integras y empoderadas, haciéndonos respetar como mujeres”.

La directora del concurso en la región, Sabrina Polito, comentó que para ellos la inclusión es fundamental. “Estamos orgullosas de la participación de Gabriela. Trabaja en sus presentaciones como cualquiera de las candidatas. Para nosotras es importante, estamos rompiendo las barreras integrando a Gabriela bajo la premisa de no más discriminación”.

El Miss Earth de la quinta región se realizará el próximo 11 de agosto, donde se definirá si Gabriela pasa a competir por la corona nacional.