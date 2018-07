Primer mánager de Luis Miguel dice que Luis Rey le confesó que él no era el papá del cantante

La serie sobre la vida de Luis Miguel ha sido todo un éxito para Netflix y además ha hecho que todos hablen del artista mexicano y que a diario salen detalles de su vida privada.

Resulta que ahora su primer manager Ricardo Berbari, se refirió a sería su padre, poniendo así la paternidad de Luisito Rey en duda en duda y alimentando los dichos del exnovio de la madre del cantante.

Durante una entrevista con el programa trasandino Implacables, este aseguró que “Luis Rey me confesó que él no era el padre” de Luis Miguel, luego de que Rubén Gargiulo, una antigua pareja de Marcela Basteri, dijera que él podía ser padre del destacado artista.

“Ésa es la primicia que te voy a dar. Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó que él no era el padre de Luis Miguel”, aseguró ante la sorpresa de la animadora.”Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo ‘yo no soy el padre de Luis Miguel” agregó.

Para rematar, el representante de Luis MI sacó las cuentas con el tiempo de embarazo de la desaparecida madre de Luis Miguel. “Hay que deducir una cosa, él conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se va con ella a Puerto Rico, y el chico nace en Puerto Rico entre marzo y abril, entonces era cincomesino”.

“Lo que yo quiero decir es que lo conoce a este señor Miguel antes de conocer a Luis Rey. ¿Cómo puede ser que Luis Miguel nazca en marzo o en abril? Entonces quiere decir que ella ya estaba embarazada de antes, suponiendo”, concluyó Berbari.

La semana pasada, el carnicero Miguel Rivero había asegurado que él podría ser el padre de Luis Miguel, luego de afirmar que tuvo un romance con Marcela a fines de los ’60. “Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico”.