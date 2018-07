Profesora pidió útiles escolares en vez de flores para su funeral

10 / julio / 2018

Hasta sus últimos días Tammy Wadell demostró ser un ejemplo de solidaridad y de vocación a su trabajo. Ya que la profesora de Georgia, Estados Unidos, falleció el 9 de junio, tras padecer una larga enfermedad. La docente que siempre estuvo preocupada por los niños más necesitados, tuvo una última desinteresada vocación.

Según informó The Atlanta Journal-Constitution, en lugar de flores pidió que a su funeral llegaran con mochilas llenas de útiles escolares. Lo que de hecho ocurrió durante el velatorio el 12 de junio. Así lo dejó claro su primo, Brad Johnson, quien a través de Twitter mostró como las mochilas estaban apiladas en la iglesia.

My cousin, a teacher, wanted back packs with supplies brought to her funeral instead of flowers for needy students. Serving others to the end. #satchat #edpiper #edchat pic.twitter.com/4MpCfI94Q4

— Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 16 de junio de 2018