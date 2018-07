13 / julio / 2018

Tras fuertes críticas Scarlett Johansson dejó película “Rub and Tug”

Hace unos días se dio a conocer que Scarlett Johansson había sido elegida para el rol principal de la película “Rub and Tug”. Donde interpretaría Dante “Tex” Gill, líder de una red de prostitución, quien nació como Lois Jean Gill pero se identificaba como hombre.

Esta decisión rápidamente generó controversia en redes sociales, pues muchos comentaban que no debió haber aceptado el papel. También le cayeron críticas por parte de la comunidad LGBTI y actrices transgénero que criticaron la elección de la actriz y argumentaron que les quitaba el trabajo.

Finalmente en entrevista con Out Magazine dijo que “a la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi selección como Dante ‘Tex’ Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto”.

Johansson aprovechó de añadir. “Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe”.

Junto con esto la actriz agregó que “aunque me hubiera encantado la oportunidad de traer la historia y la transición de Dante a la vida, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en el cine”.

Recordemos que esta no es la primera vez que Scarlett Johansson está en la polémica por un personaje. El año pasado protagonizó la cinta “Ghost in the Shell”, adaptación cinematográfica del animé del mismo nombre. Desde que se anunció su participación, le cayeron cientos de críticas, pues el personaje original es asiático.