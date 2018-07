30 / julio / 2018

Video muestra la violenta agresión a una joven luego de defenderse del acoso de un desconocido

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad, donde se registra la agresión sufrida por Marie Laguerre por parte de un hombre en París.

Marie Laguerre es una joven francesa que fue víctima de una violenta agresión en las calles de París, luego que se defendiera del acoso callejero de un desconocido. La mujer decidió hacer público el hecho a modo de denuncia y se volvió viral.

La joven contó a través de su cuenta de Facebook, donde compartió el video de la agresión, que mientras pasaba cerca de un café, un hombre que pasó a su lado hizo ruidos, comentarios, silbidos y movimientos de lengua de una forma provocadora en su contra, recoge Le Parisien.

“Entonces, le solté: ‘cierra el hocico’ devolviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotros no podemos callar”, escribió en su publicación.

Pero “esto no le gustó a este hombre” agregó la joven que explicó que primero le lanzó un cenicero, después la siguió, y la “golpeó en la cara en mitad de la calle, a la luz del día, delante de decenas de testigos”, lo que fue registrado por las cámaras de seguridad del café.

En las imágenes se ve la agresión, seguida de la intervención de varios testigos que estaban en la terraza del café, que intentaron hablar con el hombre después del incidente, y que le impidieron volver a acercarse a la víctima. Finalmente el agresor se fue del lugar, impune.

De todas maneras, Laguerre interpuso una demanda en un tribunal de París.

Foto: Captura de video.