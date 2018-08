06 / agosto / 2018

Demi Lovato rompe el silencio tras sobredosis que puso en riesgo su vida

La joven publicó un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram

Demi Lovato no confirmó ni mencionó la sobredosis de drogas que sufrió hace poco más de una semana, solo utilizó su cuenta de Instagram para agradecer e indicar que seguirá luchando contra sus adicciones.

“Siempre he sido transparente sobre mi viaje con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que necesito seguir sobrellevando y aún no lo he logrado”, sostuvo.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

“Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les agradeceré todo el amor y apoyo que me han dado durante toda la semana pasada. Sus pensamientos positivos y plegarias me han ayudado a navegar a través de estos tiempos difíciles”, agregó

Finalmente, la estrella pop también decidió agradecer a quienes han estado con ella físicamente durante este tiempo. “Quiero agradecerle a mi familia, mi equipo y al staff del hospital Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes”, cerró.

Fotos: Instagram.