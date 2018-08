27 / agosto / 2018

Ex Spice Girl ingresa en rehabilitación por su adicción al sexo y las drogas

Los fanáticos de las Spice Girls han recibido bastantes noticias sobre ellas en el último tiempo, ya que hace poco te contamos que todo indica que las chiquillas se reunirán para realizar 13 conciertos por su 20 aniversario.

Ahora nos hemos enterado que una de ellas, Mel B, no está pasado por un buen momento, ya que sus adicciones al alcohol y al sexo la obligaron a ingresar a un tratamiento para combatir estas enfermedades.

Ella misma lo confirmó a diario The Sun, donde aseguró que “a veces es muy difícil lidiar con todas las emociones que siento, pero el problema nunca ha sido sobre el sexo o el alcohol, está debajo de todo eso. Soy plenamente consciente de que he estado en un punto de crisis. Nadie me conoce mejor que yo, pero estoy lidiando con eso”.

“He tomado la decisión de entrar en una terapia adecuada en las próximas semanas”, afirmó la cantante.

Además la linda chiquilla dijo que continúa su lucha contra estas enfermedades y que pretende “arrojar luces sobre el tema del dolor, el trastorno de estrés postraumático y las cosas que hombres y mujeres hacen para enmascararlo”.

Cabe destacar que en 2017 una ex empleada doméstica de Mel B acusó a la cantante y su esposo de utilizarla como esclava sexual para hacer tríos por casi 10 años.