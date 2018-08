16 / agosto / 2018

Ingenioso papá encantó en redes con su lámpara al más puro estilo de Mario Bros

Dicen que el amor de padre es infinito y al parecer en ocasiones los papás tratan de hacer de todo para hacer felices a los peques. Este es el caso del usuario de Twitter @Znatch_, que ahora se ha hecho popular en internet luego de hacer un especial diseño para su hijo y compartirlo en la red social.

Resulta que este hombre creó una lámpara inspirada en el popular personaje Mario Bros ya que su regalón vio una en internet pero fue imposible conseguir una. Según la historia que él mismo él mismo divulgó, su hijo se obsesionó con una lámpara temática del videojuego tras verla en una foto en la web y la no encontrarla quiso hacer una con sus propias manos : “Este fin (de semana) me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí dónde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó”, escribió @Znatch_ junto a un set de imágenes.

Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en internet, este fin me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí donde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó. pic.twitter.com/BFZkbSqt5U — El Caminante (@Znatch_) 13 de agosto de 2018

Como era de esperar el diseño encantó y enterneció a los usuarios en redes por lo que este ingenioso padre decidió compartir su método e hizo pública la lista de materiales que requirió: “1 metro de tubería tuboplus de 1″, 5 T de 6 codos de 90, 2 codos de 45, 3 conectores de tubería con tuerca, 2 metros de cable, un apagador, un enchufe, pegamento CPVC, dremel y puntas de desgaste”.

Por la misma vía, el ingeniero aclaró que no pretende vender otras lámparas a cambio de dinero, y que tardó cinco horas en la confección de la misma. En apenas unas horas, su post superó las 100 mil reacciones.

¡Seco!