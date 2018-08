31 / agosto / 2018

La insólita propuesta para terminar con los narcotraficantes en México: “convertirlos en empresarios”

Asi lo indicó Juan Ramón de la Fuente, quien será el próximo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Desde que el gobierno de Felipe Calderón inició en 2006 la guerra contra el narcotráfico en México, las cifras de muertes han ido subiendo con una velocidad escalofriante.

Ante tal desolador escenario, es que la administración de Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el próximo 1 de diciembre, propuso negociar con los narcotraficantes para ofrecerles amnistía y convertirlos en empresarios, según señala el sitio Vanguardia.

La iniciativa fue propuesta por Juan Ramón de la Fuente, quien será el próximo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

“A cañonazos ya vimos que hasta ahora no podemos, no hemos podido y no vamos a poder. Los volvemos empresarios, bueno es una opción, hay que estar abiertos. ¿Qué implica? Sentarte a negociar con ellos y amnistiarlos”, dijo De la Fuente en la conferencia “Las drogas, un problema de salud pública”, realizado en un foro de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Aunque para algunos la propuesta resulte insólita, De la Fuente, médico psiquiatra de profesión, es un personaje público de peso en México al punto que fue considerado para ser presidente de México.

Según explicó, hay más de 40 mil hectáreas cultivadas de amapola en poder de los narcotraficantes, por lo que una posibilidad es legalizar esos cultivos para fines médicos y terapéuticos, y que sean administrados por los actuales narcos, pero ahora como empresarios.

Sin embargo, De la Fuente aclaró que primero es necesario un consenso social, ya que de lo contrario la propuesta de legalización no va a funcionar.

Fotos: Wikipedia