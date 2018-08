28 / agosto / 2018

Ministra renuncia por video donde cuenta que fumó marihuana y se fue “a Marte”

Las autoridades ahora deben decidir si aceptan la dimisión de Natalia Spinuzza.

La ministra de Educación de la provincia argentina de San Luis, Natalia Spinuzza, presentó su renuncia este lunes, luego que se conociera un antiguo video en el que la mujer reconoce estar drogada luego de fumar marihuana, mientras se encontraba de luna de miel junto a su marido en Holanda.

“Todavía acá tengo medio porque era un churro enorme. Gracias a Dios fumé muy poquitito porque me fui a Marte. Perdí el control absoluto de mi cuerpo y de mi cabeza”, dice Spinuzza en el registro.

Las imágenes tuvieron repercusión política y en la comunidad educativa. El domingo, el senador Adolfo Rodríguez Saá, hermano del gobernador de San Luis, le pidió que renunciara, también a través de un video.

La funcionaria habló este lunes y dijo que está “a la espera de lo que decida el gobernador, no he hablado con él todavía”. Y denunció que desde hace dos meses comenzó a ser extorsionada con el robo de fotos íntimas de su celular y computadora, pero admitió que todavía no hace la denuncia, recoge Clarín.

“Ese video lo eliminé hace ocho meses y también lo eliminaron las personas de mi círculo íntimo que lo recibieron. Pero alguien lo guardó para sacarlo a la luz en el momento indicado”, añadió.

Spinuzza, que asumió el cargo en junio de 2017, está a la espera de lo que diga el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien tiene que decidir si acepta la renuncia de la ministra.

Foto: Captura de YouTube.