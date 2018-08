29 / agosto / 2018

Pasó de la depresión al gimnasio luego de recibir un inspirador mensaje de Arnold Schwarzenegger

Ali, un canadiense usuario de la red Reddit, le escribió al actor sin pensar que recibiría una respuesta.

Ali, un canadiense usuario de la red Reddit, llevaba meses con una fuerte depresión que no lo dejaba incluso levantarse de la cama. En su desesperación, decidió escribirle a Arnold Schwarzenegger como una forma de buscar ayuda.

“He estado deprimido durante meses y no he ido al gimnasio. Señor Schwarzenegger, ¿puede por favor decirme que me levante de mi perezoso trasero y vaya al gimnasio? Juro por todo lo que quiero que me animaré e iré”, escribió el hombre sin esperar realmente una respuesta del actor.

Sin embargo, contrario a lo que Ali pensaba, el protagonista de Terminator lo sorprendió con un inspirador mensaje. “No seré tan duro contigo. Por favor no seas tan duro contigo. Todos enfrentamos desafíos. Todos pasamos por fracasos. A veces la vida es una rutina de ejercicio. Pero la clave es levantarse”, comienza el mensaje de Arnold, según señala Bored Panda.

“Pero la clave es levantarse. Solo moverte un poco. Levántate de la cama y haz algunas flexiones o ve a caminar. Simplemente haz algo. Un paso a la vez, espero que te sientas mejor y regreses al gimnasio. Pero no te des tan duro, no tiene sentido. Eso no te pone más cerca del gimnasio. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Buena suerte”, finaliza el mensaje.

Las palabras del actor calaron hondo en Ali, quien reconoce que el mensaje lo hizo levantarse inmediatamente de la cama para ponerse en actividad.

“Salté de la cama y pensé: ¿cuál es la manera más rápida de llegar al gimnasio?. Usé esa motivación y fui directo al gimnasio. Fue muy loco”, reconoce Ali.

El mensaje de Schwarzenegger motivó a otros usuarios a levantarse para ir al gimnasio y transformó a Ali en una especie de consejero que comenzó a compartir mensajes motivacionales para los demás usuarios.

