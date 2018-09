04 / septiembre / 2018

El notable gesto de un restaurante de Uruguay con los turistas argentinos que se transformó en viral

Los dueños de un local gastronómico tuvieron una idea original para atraer más clientes y de paso ayudar a sus vecinos.

La crisis económica que afecta a Argentina es conocida por todo el resto del continente. En Uruguay, un restaurante de Colonia, en la desembocadura del Río de la Plata, sorprendió a los turistas del país vecino con su amabilidad.

“Argentino, ¡sos mi amigo! Entrá, comé, tomate algo y pagá lo que te parezca justo y esté a tu alcance. Hoy por ti, mañana por mí”, decía una pizarra en el ingreso del local.

Es que los dueños del local “La Gitana” son conscientes del difícil momento que está atravesando Argentina, por lo que decidieron ayudar a su manera a los comensales vecinos.

Basta Uruguay, no puedo ocultarlo más. Te amo. pic.twitter.com/GyrPzR98cW — Iván Conurban Ninja (@Casanovero) 1 de septiembre de 2018

El notable gesto se viralizó en Twitter a partir de una fotografía de un usuario argentino, que mostró su afecto por los uruguayos. “Basta Uruguay, no puedo ocultarlo más. Te amo”, escribió.

“El gesto nos salió bárbaro. Lo pusimos ayer y mucha gente nos ha felicitado. Se armó un lindo revuelo”, contó Martín de Freitas, uno de los dueños, al sitio El Observador.

Freitas contó que, la mayoría de los argentinos que se acercaron a comer, pagaron exactamente lo que indicaba la cuenta, pero hubo otros que se acercaron preguntando si el cartel “era en serio” y pagaron algo menos.

“Esas personas en realidad no podían pagar lo que salía y no hubieran entrado a comer si no era por la invitación. Esos clientes fueron austeros en lo que ordenaron. No se aprovecharon. Nadie estuvo toda la tarde comiendo y tomando”, cerró.

Foto: Twitter.