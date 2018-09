04 / septiembre / 2018

Monica Lewinsky abandona entrevista tras ser consultada por Bill Clinton

Dijo que se sintió engañada ya que previamente habían acordado las preguntas que le podían hacer.

Ya han pasado 20 años del escándalo político sexual que involucró al por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y Monica Lewinsky, y pareciera que a pesar de todos los años que han transcurrido, el tema le sigue pesando a la ex becaria.

Esto porque Lewinsky terminó abandonando abruptamente una entrevista en Jerusalén luego que le consultaran si aún esperaba una disculpa del ex mandatario.

Previamente Lewinsky había expuesto sobre los peligros de Internet en una conferencia organizada por el canal de noticias Hadashot. Luego se sentó junto a la periodista Yonit Levi, quien inmediatamente le consultó sobre Clinton.

“Lo siento mucho, no voy a poder hacer esto”, dijo Lewinsky antes de levantarse y abandonar el lugar.

Luego en su cuenta de Twitter, explicó que previo a la conferencia, habían llegado a un acuerdo de lo que le podían preguntar y qué no.

“Cuando me hizo la pregunta en el escenario, en flagrante desprecio por nuestro acuerdo, entendí que me habían engañado. Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan y no permitan que otros controlen sus narrativas”, escribió Lewinsky.

Por su parte, Israeli News Company señaló que la pregunta formulada fue legítima, digna y respetuosa y no se desvió de los pedidos de Lewinsky. “Le damos las gracias por su fascinante discurso en la conferencia, respetamos su sensibilidad y le deseamos todo lo mejor”, señaló un vocero de la compañía.

Fotos: Captura de video