Estas son las novedades de Whatsapp que pronto llegarán a tu celu

26 / septiembre / 2018

Whatsapp constantemente se está actualizando para ofrecer un mejor servicio y ahora está muy cerca de presentar más novedades para sus usuarios.

Y como ya es costumbre los portales especializados en tecnología ya han sapeado parte de los cambios que se vienen y los han filtrado.

Uno de ellas tiene que ver con las notificaciones. Y es que ahora será posible ver las imágenes recibidas en los avisos. La opción, que ya está disponible para los sistema de Apple, permite tener una “vista previa” del archivo de foto o gif.

Otra tiene que ver con los stickers. Según el portal WABetaInfo, la aplicación de mensajería lanzará nuevos diseños de pegatinas o etiquetas adhesivas para enviar en los mensajes.

WhatsApp has added a new stickers pack: it’s called “Biscuit”. The stickers feature will be available in future. pic.twitter.com/ZLD5P4SBgb

También se espera que llegue una opción que ha sido muy pedida por los usuarios, y se relaciona con la personalización de la app.

WABetaInfo, divulgó imágenes de un modo oscuro, el cual se utiliza para que la luz de la pantalla no interfiera cuando se abre la aplicación, por ejemplo, por la noche.

FULL OLED FRIENDLY: see this WhatsApp screenshot (NOTE: IT’S MY CONCEPT! IT’S NOT THE OFFICIAL DARK MODE!!!!)

Night mode: see this Telegram Screenshot.

What do you like to see in WhatsApp? pic.twitter.com/8bf8NCV6db

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 14 de septiembre de 2018