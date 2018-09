03 / septiembre / 2018

Revelan el título de la próxima cinta de la saga “Duro de Matar”

Los fanáticos de las películas de acción esperan con ansias ver la nueva entrega de la popular saga “Duro de Matar”.

La sexta producción se llamará simplemente “McClane”, según reveló un productor del film al sitio Empire. De esta forma quedó descartado el nombre que se había rumoreado en un principio: Duro de Matar: Año uno.

Esta nueva entrega contará dos historias en paralelo. Una mostrará al personaje interpretado por Bruce Willis en sus sesentas, y la otra tendrá una versión veinteañera del policía de Nueva York.

“No sé cómo haces ‘Duro de Matar’ sin Bruce. La idea de que no será importante en esta película no es precisa en absoluto”, dijo el productor Lorenzo di Bonaventura.

La cinta será la sexta entrega sobre John McClane, luego de la original “Die Hard” (1988); “Die Hard 2” (1990); “Die Hard: with a vengeance” (1995); “Live Free or Die Hard” (2007) y “A Good Day to Die Hard” (2013).