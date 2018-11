09 / noviembre / 2018

Chiquilla que sufría bullying bajó más de 60 kilos para usar su vestido de graduación

Con solo 16 años Josephine Desgrand llegó a pesar 127 kilos. Era conocida como la “Gorda Josie”.

Josephine Desgrand, de 16 años, es una joven australiana que por largo tiempo fue víctima de bullying por su sobrepeso: llegó a pesar 127 kilos. Sin embargo, un día tomó la decisión de cambiar de forma radical su forma de vida y ahora su historia se ha vuelto viral en las redes sociales.

La adolescente se cansó de las burlas de sus compañeros de clase y se impuso la meta de bajar de peso para usar su vestido de graduación. En un año, Josie logró bajar 63 kilos y el resultado ha impactado a los usuarios de todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josephine Desgrand (@nolongerfatjosie) el 2 Nov, 2018 a las 2:33 PDT

“Entré a mi habitación, me puse ropa interior y me dije ‘Ya no quiero ser la gorda Josie”, dijo la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josephine Desgrand (@nolongerfatjosie) el 14 Oct, 2018 a las 4:18 PDT

Su alimentación era la base de todo: consumía demasiadas calorías al día y cuando hacía dieta para bajar de pesos siempre volvía a la comida chatarra, recoge El Debate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josephine Desgrand (@nolongerfatjosie) el 6 Ago, 2018 a las 12:44 PDT

Cambió su alimentación, bajó los carbohidratos, eliminó el azúcar y comenzó a beber mucha agua, logrando bajar 30 kilos. El paso final fue inscribirse en un gimnasio para tonificar su cuerpo y tener más energía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josephine Desgrand (@nolongerfatjosie) el 30 Jun, 2018 a las 6:44 PDT

La historia de Josie impactó a los usuarios y se transformó en un ejemplo por su fuerza de voluntad para cambiar su estilo de vida.

Fotos: Instagram.