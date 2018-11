26 / noviembre / 2018

Carola de Moras y su salida de CHV: “Venía hastiada”

Desde la bullada salida de Carola de Moras de “La Mañana” comenzaron a circular distintos rumores sobre todo por quien la reemplazará.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “LA FIERA” CONFIRMÓ QUE ESTÁ EN CONVERSACIONES PARA ANIMAR MATINAL DE CHV

Este lunes la también modelo visitó “Mucho Gusto” de Mega donde se refirió a esta situación: “Es extraño estar en otro matinal” afirmó.

De Moras confesó que salir del programa fue difícil y que los comentarios sí le afectan, agregando que no comparte el pensamiento que señala que la televisión es “sin llorar”.

“Yo no quiero tener cuero de chancho. Yo siento, tengo familia, tengo hija y un entorno que siente las cosas (…) Me duele, me molesta, me siento mal y, por ende, aprendo a salirme de los lugares cuando las cosas están complicadas, o decir las cosas de frente”, dijo la chiquilla.

Al ser consultada sobre los rumores en torno a su salida del canal la comunicadora explicó que es su madre quien más sufre. “A mi mamá le duele, le cuesta, pero ya lo entiende mejor (…) Acá (en la industria) todo es bien bipolar, porque el que hoy te odia mañana te ama”.

Por otra parte Carola reveló que decidió romper el silencio sobre este tema porque no quería que se siguiera especulando. “Es tanto lo que arman, una ola de nieve, que de repente es mejor decir: ‘¿Sabes qué más? Esta es la verdad, al que le guste bien y al que no, no. Sigan especulando desde acá, les pongo el piso’”.

Finalmente, la modelo confesó que si bien su salida la sintió “injusta”, fue una decisión valiente. “Hoy estoy siendo consecuente conmigo y para mí (…) Me costó, la consulté harto en mi entorno ¿Lo encuentro injusto? Sí, pero dentro de la injusticia también hay que encontrar nuestro espacio. Esto no es una pataleta (…) Hay situaciones que se arrastran, ya venía hastiada, cansada, con muchas cosas acumulada”.