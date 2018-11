21 / noviembre / 2018

¿Cómo se pronuncia blink-182? La discusión que enfrenta a los fans de la banda en Twitter

Los integrantes del grupo californiano también entraron en el intenso debate.

La banda californiana blink-182 (sí, se escribe con minúscula) debe ser la más representativa de ese pop punk adolescente que abundó en los 2000. Con separaciones en el medio, el alejamiento definitivo de Tom DeLonge y el accidente que casi le cuenta la vida al baterista Travis Barker, parece que nadie se preguntó por la pronunciación correcta del nombre del grupo.

Hasta ahora. Todo empezó por un tweet de Ian Karmel, comediante estadounidense y co-director de The Late Late Show, donde aseguraba que el nombre de la banda blink-182 se pronunciaba como “blink one eight two (uno ocho dos)” en Reino Unido, en vez de “blink one eighty two (uno ochenta y dos)”.

The British call Blink-182 “Blink One Eight Two” and I’m not saying that’s WHY they lost the Revolutionary War, but… — Karmitzvah (@IanKarmel) 19 de noviembre de 2018

De inmediato varios fans comenzaron a comentar sobre la forma supuestamente correcta de pronunciar el nombre. Tal fue el punto que James Corden, comediante y presentador de The Late Late Show, dijo que los americanos lo han dicho mal toda la vida porque debe pronunciarse como “Blink one hundred and eighty two (ciento ochenta y dos)”, como por lo general hacen los fans de habla hispana.

Don’t start this. I admit we are wrong on this. America calls them Blink One eighty two. Which is also wrong. They technically should be called Blink one hundred and eighty two. Don’t take some moral high ground here. https://t.co/zm2Gpb6xtT — James Corden (@JKCorden) 19 de noviembre de 2018

Luego apareció Mark Hoppus, vocalista de la banda, quién dijo que la verdadera razón por la cual preocuparse era porque la letra inicial no debería ser en mayúscula, sino en minúscula. Es decir, en vez de Blink-182, es blink-182.

Thank you James. Some say one eighty two. Some say one eight two. But in all of this, I feel like we’ve lost sight of the fact that the B in blink-182 should be lower-case. https://t.co/d3Gi2Ezmhu — stuffing and marked potatoes 🏳️‍🌈 (@markhoppus) 19 de noviembre de 2018

Tom DeLonge también quiso ser parte del debate y afirmo que no se decía de ninguna de las formas anteriores, sino “blink eighteen two (dieciocho dos)”.

It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF — Tom DeLonge (@tomdelonge) 19 de noviembre de 2018

Como suele suceder en las redes sociales, la discusión se amplió hasta el absurdo y los usuarios terminaron inventando nuevas formas de referirse a la banda.

blink raíz de 33,124

I’ve always known them as Blink square root of 33,124 — RIch W (@sufferfest) 19 de noviembre de 2018

blink 13 x 7 x 2

Or Blink 13 x 7 x 2. — Jim Driscoll (@jdrscll) 19 de noviembre de 2018

blink dos veces 91

But my wife calls them Blink – ninety-one times two. So to each their own I guess. — Flav=O=rtown (@SJA_27) 19 de noviembre de 2018

Foto: Shutterstock.