16 / noviembre / 2018

Chiquilla gastó cerca de 50.000 dólares para lucir como Pamela Anderson

Tomó la decisión tras ser víctima de bullying

La suiza Celine Centino, de 24 años, sufrió bullying desde pequeña en el colegio, por parte de sus compañeros que la consideraban “fea y gorda”. Esa desagradable situación la llenó de inseguridades y la marcó para el resto de su vida.

Fueron esas secuelas las que la motivaron a cambiar radicalmente. De esta manera, la chica comenzó a ahorrar dinero tras desarrollar diferentes oficios desde los 14 años. La idea era clara: someterse a cirugías estéticas para sentirse mejor con su propio cuerpo y lucir como su ídola Pamela Anderson.

Celine comenzó con las cirugías en 2013. Desde ese momento se puso implantes mamarios en tres ocasiones, arregló su nariz, se operó las mejillas, labios y rellenó la zona de la barbilla.

El medio inglés Daily Mail detalló que todas estas operaciones tuvieron un costo de 38.700 libras esterlinas, cerca de 50.000 dólares.

La joven se convirtió en modelo de Instagram, donde tiene 43 mil seguidores, y se declara en su mejor momento. “Siempre fui una persona feliz, pero no me sentía bien. Mucha gente me juzgó porque era ‘fea’ y me convertí en una persona triste”, aseguró.

“Quería volver a ser feliz, así que cambié mi aspecto y todo lo que no me gustaba de mí. Vivimos en una época en que podemos cambiar algo si no nos gusta, así que aproveché esta oportunidad”, agregó.

Centino recordó que el acoso en la escuela era diario. Muchas de las burlas hacia ella eran porque “su trasero era demasiado gordo” o “sus senos eran muy pequeños”.

“Como niña siempre adoré a Pamela Anderson en la serie Baywatch. Siempre quise grandes senos como los de ella. He sido toda la vida de una personalidad fuerte, por lo que también quería una apariencia fuerte”, señaló.

¿Crees que se parece a Pamela Anderson?

Fotos: Instagram/Shutterstock.