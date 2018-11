29 / noviembre / 2018

Kate del Castillo impacta a seguidores al compartir foto de su “peor momento”

La actriz mexicana publicó en su Instagram una imagen que no dejó indiferente a nadie.

Revuelo entre sus seguidores provocó Kate del Castillo al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de su “peor momento”.

La actriz mexicana publicó una imagen en la que aparece sin maquillaje y con sus ojos con lágrimas. “¿Cansancio, frustración, tristeza? ¡FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si les quedaba duda… sólo yo. No estamos sol@s”, escribió junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 27 de Nov de 2018 a las 8:56 PST

La imagen y honestidad de la actriz fue valorada por sus seguidores quienes le mandaron mensajes de apoyo y reconocimiento. “Fuerza y Dios te bendiga Kate un abrazo y sigue adelante” y “Qué hermosa eres ánimo Kate venga la alegría”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Foto: Wikipedia