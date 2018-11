13 / noviembre / 2018

Luli comparte tierna fotografía de cuando tenía 10 años

Nicole Moreno lleva años ya en la televisión, por lo que sus seguidores han sido testigos que en el aspecto físico ha experimentado bastantes cambios, pero tras compartir una imagen del recuerdo la modelo dejó clarito que su rostro sigue siendo casi el mismo.

Luli publicó en Instagram una fotografía de cuando ella solo tenía 10 años en la que además aparece sosteniendo entre los brazos a su hermana, que en ese entonces sólo tenía tres meses.

“¡Qué lindo lo que me acaba de mandar mi Papito! Tenía 10 años y mi hermana solo 3 meses. Juro que esta foto no la veía hace más de 21 años. Desde chiquita me encantaban los niños. Qué emoción”, escribió junto a la imagen.

Sus seguidores de inmediato comentaron la publicación que ya supera los 15 mil ‘me gusta’ y que recibió cientos de comentarios, en su mayoría, destacando lo poco que ha cambiado con el paso del tiempo.

“Tu misma carita de ahora”; “Qué bonita, qué ternura”; “Hermosa fotito Nicole”; “Qué bonito que tu sonrisa es exacto la misma”; “Es que definitivamente no has cambiado”, fueron algunos de los comentarios.

A continuación te mostramos la publicación: