15 / noviembre / 2018

Video: La pataleta de una niña que quería ser un superhéroe en una obra navideña

La pequeña no quería interpretar a un ángel y lo demostró con un tremendo berrinche.

Como cada año, los colegios comienzan con anticipación los preparativos para Navidad, entre ellos las funciones de teatro que realizan los niños. En Facebook se ha vuelto viral el registro de la rabieta de una pequeña, debido al personaje que le asignaron interpretar.

La menor fue elegida para ser un ángel, lo que no le causó ninguna gracia, ya que ella tenía en mente algo totalmente diferente: quería interpretar a Spiderman u otro superhéroe.

Darcy Raine Cheshire, de tres años, es una auténtica fan de los superhéroes y le encanta disfrazarse como ellos cada vez que tiene ocasión. Con la celebración de una obra de teatro en el colegio por Navidad su emoción se disparó pensando que podría dar vida a Batman o a Spiderman.

Lo que Darcy no entendía aún es que la función de Navidad narra el nacimiento del niño Jesús donde no hay lugar para superhéroes ni de Marvel ni de DC Comics. Eso es lo que le pretendía explicar su madre mientras iban en automóvil, pero la niña estalló en una rabieta, recoge La Vanguardia.

La madre grabó en video a la pequeña sentada en su sillita y llorando a pleno pulmón porque le habían dado el papel de ángel. “Spiderman no está en la Biblia, es la historia del niño Jesús”, intentó explicarle su madre, pero la niña sacó todo su carácter para afirmar: “No me gusta el niño Jesús, odio al niño Jesús. No me gustan los ángeles”.

Pero la historia tuvo un final feliz. Viendo el enfado de Darcy, sus padres hablaron con la profesora de su colegio y al final la niña podrá interpretar a Spiderman dentro de la función de Navidad. Pues de todas formas, es un cuento.

Fotos: Captura de video/Redes sociales.