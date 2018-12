Cáchate esta: “Aquaman” ahora tiene su propio juguete sexual

21 / diciembre / 2018

La película de Aquaman se estrenó hace unos días y ha arrasado en la taquilla y por esto mismo la compañía australiana Geeky Sex Toys quiso sumarse a esta ola de éxitos .

Así es, ya que ha querido lanzar un nuevo dildo inspirado en esta cinta.

El juguete sexual en cuestión se llama AquaMoan, que tiene un costo de $85 dólares y en inglés hace referencia a la capacidad para lograr gemidos. Pero ojo que sólo se harán solo 500 copias, por lo que promete cierto grado de exclusividad.

Pero esta línea de productos se las sabe por libro ya que tras el éxito que significó “Avengers Infinity War” también lanzó una serie de juguetitos sexuales inspirados en la cinta de Marvel llamados: Indulgers: Pleasure War

Aquamoan! 🌊🦈🐠 Let the King of the Seven Seas swim into the deepest darkest depths of your downstairs today! 🐙🐬 Limited Edition -Only 500 will ever exist so get in quick or you’ll miss out! https://t.co/GjzAt8Jv6F pic.twitter.com/7GYm9qPUK5

— Geeky Sex Toys (@Geeky_Sex_Toys) 5 de diciembre de 2018