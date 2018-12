26 / diciembre / 2018

Conoce cuáles son los alimentos que es mejor evitar para tu hijo

¿Eres mamá primeriza? ¿No sabes que darle de comer a tu hijo? Aquí te ayudamos a saber que alimentos es mejor evitar durante el primer año de los niños.

De a poco hay que empezar a incorporar algunos alimentos a su dieta y comenzar a complementar con la leche materna. Sin embargo hay algunos alimentos que es mejor evitar ¿cuáles son?

Según los expertos, el primer alimento que recomiendan no comer son los pescados grandes, tales como el pez espada o atún.

Tampoco se recomienda que les des sal, ya que sus riñones están en pleno proceso de maduración. Las espinacas y la acelga no son recomendables como plato único y si las quieres incluir, es mejor que lo hagas en pocas porciones.

El azúcar nunca es necesaria, menos en los pequeños ya que el proceso de refinamiento de esta no es bueno para la salud.

Los frutos secos son otro alimento que no se recomienda incluir antes del año, ya que son pequeños, en general redondos y no se disuelven en la boca, por lo que hay muchas posibilidades de que se puedan asfixiar, por lo que si no está triturado o bien molido mejor no arriesgarnos a una tragedia.

Además, no se recomienda dar carne, pescado o huevo que no estén en su totalidad cocinados.