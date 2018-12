26 / diciembre / 2018

Maluma asombró con excéntrico regalo de navidad

El cantante pasó las fiestas junto a su familia y su novia en Colombia, donde actualmente reside el intérprete de “Mala Mía”.

Como es de esperar Maluma hizo de las suyas mostrando todo a través de Instagram, en donde se vio el excéntrico regalo que le hizo a los integrantes de su familia.

Se trata de nada más que ponys. Sí, pequeños caballos que le regalo a los asistentes de la celebración.

“Llegaron los renos, feliz Navidad, llegaron los renos papá”, continuó el cantante en sus stories, muy emocionado.

Las crías de pura raza que el intérprete escogió pueden llegar a costar 570 dólares cada uno ( $396 mil pesos chilenos).

La más feliz fue su novia Natalia, la cubana escribió en sus redes sociales: “You guys don’t know how badly I wanted a mini horse 😭😭😭 & then Santa just showed up like.. 🎅🏼🐴🐴🐴 GRACIAS MI AMOR!!!! ❤️❤️❤️❤️ @maluma Ps. Her name is Tali, which was my nickname growing up 🥰” (Ustedes no saben que tanto queria un mini caballo y Santa acaba de aparecer con uno, gracias mi amor. Ps, Su nombre es Tali, el que era mi apodo mientras crecía)

Aquí se puede ver la fotografía del pony: