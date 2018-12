06 / diciembre / 2018

Coté López asegura no tener mala onda con la esposa de Mauricio Pinilla

13 años han pasado desde uno de los escándalos más grandes en la farándula nacional, “El Rey León”. La polémica en ese entonces involucró a Coté López y al futbolista Mauricio Pinilla. Pero al parecer la modelo está lista para dejarlo atrás y olvidarse de todo el asunto.

Así lo comentó al programa de farándula Intrusos, donde aseguró no tener ningún problema con la esposa del ex Universidad de Chile, Gisella Gallardo, e incluso aseguró que de encontrarse con ella en algún lugar no dudaría en saludarla.

Su respuesta se dio, luego de que Gallardo comentara que la rivalidad entre ellas no es más que “tema de los medios de comunicación que siempre hacen estas comparaciones”.

La esposa de Luis Jiménez aprovechó de agregar: “¿Por qué podríamos tener mala onda? (…) o sea, ya, se entiende, ¿pero después de 13 años? ¿Tú te acordai con quien te enojaste hace 13 años? Da lo mismo, ya no sentís nada”.