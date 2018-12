26 / diciembre / 2018

El consejo de JLo a las “mujeres fuertes” para no herir a hombres de “egos frágiles”

JLo es todo un ícono femenino en la música latina y ha servido de ejemplo de ejemplo para el empoderamiento de muchas mujeres.

Sobre este tema la artista conversó en una reciente entrevista con Vanity Fair, en la que dio un particular consejo respecto de los hombres con “egos frágiles”.

“Creo que las mujeres tenemos que hacer eso todo el tiempo. Dicen que somos el género más frágil y sensible, pero creo que la verdad es que los hombres son mucho más sensibles y frágiles. Muchas veces nosotras tenemos que ser más fuertes y ser consciente de no herir sus egos frágiles”, dijo la chiquilla.

En la misma línea, la cantante explicó que “es una línea por la que hay que pasar de puntillas todo el tiempo, especialmente siendo una mujer fuerte y segura, algo que le puede resultar poco atractivo a los hombres que no tienen confianza y que son inseguros”.

Pese a la confianza que Jennifer López demuestra hoy, ella explica que no fue algo fácil de conseguir y desarrollar. “Eso me llevó mucho tiempo porque en el principio de mi carrera, sí me afectaba, y hacía que me sintiera muy mal conmigo misma”, aseguró y agregó que “seguí persistiendo a trabajar más y más fuerte que todos los demás. Empecé a creer en mí misma. Empecé a creer en el hecho de que no soy una impostora, no soy una falsa”.