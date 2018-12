11 / diciembre / 2018

El intenso coqueteo entre Maluma y una participante de La Voz México

Descarado fue el coqueteo que se produjo entre Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma y la participante Cindy Coleoni cuando esta se presentaba por última vez en el programa antes de su eliminación.

La participante argentina interpreto “My Inmortal” del grupo Evanescence, fue ahí cuando el artista colombiano cayó rendido a sus pies alabando su presentación sin esperar la respuesta de Cindy.

“A mí me encantas, me encanta tu voz, me fascina. ¡Qué canción tan difícil! Eres una de las voces más fuertes que tiene Natalia Jiménez. Tienes estilo y eso es algo a favor”, le dijo el galán a Coleoni.

“Tú también tienes estilo papi. Ya te perdoné, pero es curioso, la voz más fuerte y no te volteaste por mí, es como la piedrita del zapato. Me vas a hacer enojar”, le respondió la argentina.

“Mamasita hermosa”, añadió Maluma inmediatamente, en un evidente coqueteo.

Revisa aquí la presentación de Cindy Coleoni: