06 / diciembre / 2018

Ernesto Belloni deja “Morandé con Compañía” tras 16 años

Hace unos días se anunció que el emblemático estelar de humor “Morandé con Compañía”, dejaría de emitirse dos veces por semana, para centrarse en la edición de los viernes. En un comunicado de prensa publicado por el director del espacio, Martín Grass, se señala que “en el contexto económico de la televisión actual, y en la lógica de la sostenibilidad de la marca, decidimos concentrar nuestras energías creativas en un solo día”.

Esta decisión llamó la atención de varios paneles de farándula, donde se especulaba que el equipo que actualmente trabaja en el programa de Mega se vería considerablemente reducido. En este marco, el periodista de Muy buenos días, Hugo Valencia, aseguró que luego del recorte, Ernesto Belloni, uno de los rostros más reconocidos del espacio, abandonará el estelar tras 16 años.

En entrevista con el matinal de TVN el humorista aseguró que la reestructuración significa “reducir personal, dentro de los cuales estoy yo porque yo voy los sábados. Por como trabajo yo y por temas de costos también no tengo cabida para el día viernes”.

Junto con esto afirmó que en un principio estuvo considerado que se uniera a El Muro, pero con condiciones que no le convenian. “Yo vengo del Mega, vengo con otro sueldo entonces soy muy caro para el Kike. Yo ya había expuesto con mucho tiempo de anticipación que yo trabajo solo, yo hago mis libretos, yo hago mis escenas, yo hago mis cosas, yo hago mi espacio dentro del programa, entonces no me siento bien en ‘El Muro’ porque tendría que ser partícipe de los otros y a mí me gusta trabajar solo o con mi gente. Yo hace tiempo expresé eso y como ahora no va el sábado yo me voy para la casa”.

Sobre su salida de Mega y de Morandé, Belloni afirmó que el impacto es más emocional que económico: “Mucha pena porque el impacto emocional ha sido más fuerte. Llevo 23 años en el Mega y 16 años en el Morandé con Compañía, entonces para mí es súper fuerte. Afortunadamente uno vive de otras cosas, de los shows que hace en vivo, de las carpas, de los teatros, de los casinos, pero también uno espera que en algún momento todo llegue a su fin, por lo menos donde el Kike iba a terminar la cuestión en algún momento para mí”.