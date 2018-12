07 / diciembre / 2018

“La línea editorial se puso muy cartuchona” Ernesto Belloni comenta su salida de MCC

Desde el anuncio que “Morandé con Compañía” dejaría de transmitirse los sábados, para enfocarse en la edición del viernes, varios rumores comenzaron a rondar al estelar de humor. Finalmente durante la jornada del jueves, Ernesto Belloni les puso fin, confirmando que dejará el espacio a final de año.

El comediante que estuvo por más de 15 años en el espacio de humor, habló con Las Últimas Noticias y dio detalles de su salida de MCC. “Todo fue en muy buena onda. El lunes, el Kike me dijo que le costaba mucho seguir pagándome lo mismo y me ofreció que me quedara en la sección El Muro, pero no quise. Me gusta trabajar con mi propio esquema y libreto, generar mis ideas”.

También aprovechó de comentar lo que se viene en el futuro y qué pierde al dejar el espacio: “Evidentemente dejo de recibir un billete importante, pero no me quejo. A mi edad he hecho cositas para no andar tan preocupado de la plata. Tengo una inmobiliaria y otros negocios. Lo que más me afecta es el tema emocional. Me da nostalgia dejar de ver al equipo de Kike 21. Sé que se vienen despidos en la productora, así que andan todos nerviosos. Es una situación bien triste”.

Finalmente aprovechó de criticar los cambios que ha sufrido Mega desde la llegada del grupo Bethia y Carlos Heller. “La línea editorial se puso muy cartuchona. Es una conducta autoimpuesta. La demanda de público que tengo cada vez que presento mi revista demuestra que hay gente que quiere seguir viendo el doble sentido. Yo estoy de acuerdo con el cambio que ha habido con respecto al feminismo, a ser más respetuoso con las mujeres, a no abusar del chiste gay, pero creo que nos fuimos al extremo” concluyó.