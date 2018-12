05 / diciembre / 2018

Lollapalooza Chile lanza el line-up diario y anuncia a los últimos artistas

Durante la jornada del miércoles se confirmó el cartel por dia de los artistas que se presentarán en la edición 2019 de Lollapalooza Chile. De esta forma permitiendo a los fanáticos comprar las entradas dependiendo de sus bandas y cantantes favoritos.

En los shows por día ya se sabe que el cierre del viernes 29 de marzo quedó a cargo de Kendrick Lamar y que durante ese día además tocará Lenny Kravitz, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR, Caetano Veloso, Vicentico, Jorja Smith, Paulo Londra, Green Valley, Francisca Valenzuela y el gran regreso de Los Pulentos.

Mientras que el sábado culminará con Twenty One Pilots, seguido por Post Malone, Steve Aoki, Years & Years, Interpol, Portugal. The Man, Bring Me The Horizon, Ziggy Marley, Américo, RL Grime, Protoje, Kamasi Washington, Monsieur Periné, Gianluca y Ases Falsos.

Finalmente el domingo el cierre del festival estará a cargo de Arctic Monkeys, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Macklemore, Rosalía, Juanes, Foals, St. Vincent, Sean Kuti, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y La Floripondio.

Pero este no fue el único anuncio que Lollapalooza Chile lanzó este miércoles, sino que también confirmó a cuatro artistas más que se suman al cartel. Estos son el argentino Paulo Londra, exponente latinoamericano del trap; Paloma Mami, una de las nuevas estrellas de la música urbana; Los Tres, quienes regresan a casi seis años de su última presentación y Nova Materia, el nuevo proyecto de los ex líderes de Pánico.

