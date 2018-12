Raquel Argandoña sorprende con aros igualitos a envoltorio de condón

28 / diciembre / 2018

Esta mañana la panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña sorprendió con unos llamativos aros.

Los grandes y dorados pendientes llamaron la atención de todos los usuarios de Twitter por ser idénticos a un envoltorio de condón lo que causo la risa entre los tuiteros.

@Bienvenidos13 #Bienvenidos13 @TonkaTP @ramirez_polo @michel un meme para el este día, aunque esto no es de inocente si no lo usa es de weon, use condon sea responsable este año nuevo un consejo de la tia Raca 😂😂😂 pic.twitter.com/Stbg6BjNS1

— LoreLLa con 2 ele (@lorellaandrea) 28 de diciembre de 2018