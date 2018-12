18 / diciembre / 2018

¡Chanta! le dijo que era agente de la CIA pero era un estafador, tenía dos esposas y 13 hijos

Mary Turner Thomson descubrió la mentira luego que otra mujer la llamara y le revelara la verdad.

Mary Turner Thomson, una mujer escocesa de 53 años, conoció en 2003 al norteamericano William Allen Jordan, con quien luego de un corto noviazgo contrajo matrimonio. Sin embargo, luego de años de casados se enteró de que su esposo era un estafador y tenía una doble vida.

Desde un comienzo Jordan le dijo a la mujer que era un agente de la CIA por lo que debía realizar viajes de improviso y por largos periodos de tiempo.

Los dos se conocieron a través de Internet y desde el primer momento la mujer encontró que Jordan era un hombre encantador. “Comenzamos a tener citas y me pidió que me casara con él apenas a las dos semanas. Yo en ese momento le dije que no. Pero finalmente nos comprometimos y nos casamos”, señala según informa Daily Mail.

La mentira de Jordan funcionó a la perfección hasta que en 2006 su esposa recibió una llamada de una mujer que se identificó como Michele Lewis y aseguraba que era la otra esposa del supuesto agente de la CIA.

“¿Es usted Mary Turner Jordan?, bueno yo soy Michele, la otra Jordan”, le dijo la mujer.

Ante tal revelación, Mary se juntó con la mujer en un café, con quien estuvo por 12 horas enterándose de los detalles de la doble vida de su aparente ideal esposo. La verdad fue abrumadora: Jordan tenía cinco novias, dos esposas y 13 hijos.

Las dos mujeres decidieron cortar por lo sano y le enviaron un mensaje a Jordan advirtiéndole que debía abandonar Inglaterra o lo denunciarían por bigamia. El hombre, viendo que su mentira había sido descubierta, tomó la decisión de irse de Reino Unido.

Pero la suerte de Jordan duraría poco ya que en 2014 una mujer, a quien también había engañado, lo denunció y fue arrestado y enviado a una prisión en Nueva Jersey condenado por los delitos de bigamia, fraude y posesión ilegal de armas.

Actualmente se desconoce su paradero ya que hace cinco meses fue dejado en libertad sin saber el lugar en que se encuentra.

Fotos: Mary Turner Thomson