20 / diciembre / 2018

Video: Natti Natasha sorprende sin maquillaje en redes sociales

La artista latina demostró su talento y belleza en su cuenta de Instagram

Natti Natasha es considerada una de las mujeres más exitosas en la escena musical latinoamericana, y es que a ella le encanta mostrar a través de las redes sociales su talento y deslumbrar con su belleza.

Esta vez, hizo noticia por subir un video en donde no trae nada de maquillaje, al igual que su amiga Becky G hace un par de días.

(También te puede interesar: UNA IRRECONOCIBLE BECKY G ES CRITICADA POR MOSTRARSE SIN MAQUILLAJE)

En su cuenta de Instagram, la artista publicó un video donde aparece cantando “Baby If You Give It To Me” de Busta Rhymes y Mariah Carey mientras se mueve al ritmo de la música.

Esta es su primera aparición sin maquillaje y fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes no tardaron en decirle lo bonita que se ve con su cara natural.

La cantante de reggaeton suele subir este tipo de videos cantando diferentes canciones y hasta bailando, por lo mismo siempre recibe muchos halagos por parte de sus seguidores.