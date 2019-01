30 / enero / 2019

Angélica Sepúlveda confesó que estaba embarazada para la final del reality 1810

Ha pasado harto tiempo del reality 1810, pero sorpresivamente una de sus más polémicas participantes Angélica Sepúlveda realizó una confesión.

Resulta que la chiquilla participó en “La Noche es Nuestra” de CHV. La también conocida como “Chucky” comentó su paso en el programa emitido en canal 13 hace diez años.

Angélica comenzó hablando de las razones del quiebre con Arturo Prat, su pololo durante el encierro. Tal como expuso en el programa nocturno, existió una sesión de fotos con los finalistas a la que ella no fue invitada. Luego, para su sorpresa, Arturo no la defendió.

“El estrés me hacía estar muy sensible y con ganas ya de no querer participar. Arturo (Prat) me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba los entrenamientos y me sentía mal”, comentó.

Para luego agregar: “Sorpresa, estaba embarazada”, dejando atónitos a los asistentes en el set.

Según relató, esto paso cuando ya estaban terminando las grabaciones de “1810”. De hecho decidió no contarle a Prat para que se concentrara sólo en entrenar.

“Arturo me dice que haga un test, y yo como ‘¿será necesario?’. Lo compramos y yo no le dije, porque quedaban muy pocos días para la final. Le dije que se relajara, que estaba todo bien”, agregó.

Sobre la final, Sepúlveda contó que habló con María José Barraza, la productora del reality y le dijo que no se sentía bien como para presentarse a la final.

Pero ella le recordó que había un contrato y que debía presentarse sí o sí, pero Sepúlveda nunca le contó al equipo de producción que estaba embarazada.

Por su parte Barraza desmintió a Sepúlveda. “No estuvo embarazada para nada, yo nunca lo supe. Además, para todas estas cuestiones médicas habían doctores que evaluaban a los participantes cada 15 días, siempre estaban siendo evaluados por las duras competencias que tenían”, dijo a La Cuarta.

“En 1810 hubo un desastre porque pasaron dos meses fuera y volvieron para la final. Si yo hubiese estado en conocimiento de eso no la hubiésemos dejado participar en la final o ella podría haber dicho, ‘yo gané porque estoy embarazada’. Yo la verdad veo rara la situación”, aclaró.