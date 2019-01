18 / enero / 2019

David Beckham abriga a su mascota con una manta Louis Vuitton que vale más que todo tu clóset

Su esposa fue la encargada de fotografiar el momento

En la casa de los Beckham todo es lujo. Es que incluso el perro de David y Victoria tiene el privilegio de poder taparse con una manta que tiene un valor más alto que el clóset de la mayoría de las personas común y corrientes.

Victoria Beckham fue la encargada de fotografiar este momento dentro de su cuenta de Instagram que se trata de una auténtica mina de noticias. Después de esto la cantante aprovechó para mandar besos a todos sus seguidores.

La marca de la manta sobre la que se encuentra el can no es otra que Louis Vuitton, mientas que su precio se encuentra entre los 6.000 y 8.000 dólares, como recoge Page Six.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 12 Ene, 2019 a las 8:59 PST

Entre los comentarios destacan los que mencionan a sus mascotas bromeando, incluso planeando robársela a Victoria para sus animales propios.

Foto: Shutterstock.