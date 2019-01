18 / enero / 2019

La dramática confesión de una modelo que denunció las agresiones de su ex pareja

La joven publicó imágenes de cómo quedaba su cuerpo tras los salvajes ataques de su novio.

Estefania Pereira, de 27 años, es una conocida modelo colombiana, que tiene popularidad en Instagram, red social donde acumula más de 700.000 seguidores.

Las fotos que la maniquí comparte en su cuenta personal suelen tener miles de “likes” en cuestión de horas. Ahí muestra su trabajo y sus rutinas de ejercicios gracias a las cuales ha conseguido una figura envidiable.

Su vida parece perfecta, pero ahora la modelo ha hecho una dramática confesión para denunciar los maltratos físicos que por mucho tiempo recibió de su exnovio.

La colombiana compartió imágenes con heridas y cortes, junto a un potente mensaje: “Soy capaz de subir esto hoy porque ya me siento sana, ya sane mi corazón y estoy bien”.

“Fui maltratada por mi ex pareja inicialmente de forma psicológica, así se empieza”, escribió.

Estefania explicó que, sin darse cuenta, los insultos escalaron a violencia física. “Colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese. Es tanta la manipulación que te terminas echando la culpa de sus actos. CÓMO??? Controla tanto tu cabeza que te hace creer que tú lo provocaste, que es tu culpa. Y lo más triste es que tú te lo crees”, publicó.

La modelo, que ahora vive en Miami gracias a su trabajo, entregó un claro mensaje a las mujeres: “Al primer signo de maltrato aléjate, esa persona no te quiere bien”.

“Fueron los 2 años más tristes de mi vida. Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, la valoro más, vivo el ahora, me amo y me respeto (…) sé que a diario hay muchísimas mujeres viviendo esto y por miedo se quedan calladas. Ojalá este post les ayude abrir los ojos. La vida es muy corta para vivirla infeliz”, cerró.

Fotos: Instagram.