18 / enero / 2019

La súper banda que quería formar Freddie Mercury con dos grandes de la música

El grupo que quería el fallecido vocalista de Queen tenía como nombre tentativo “Nose, Teeth & Hair”.

Con el estreno de la película “Bohemian Rhapsody”, han salido detalles y episodios desconocidos de la vida de Freddie Mercury. Uno de ellos es sobre la intención del ex vocalista de Queen de formar una súper banda junto a Rod Stewart y Elton John.

Así lo señaló Rudi Dolezal, amigo del fallecido líder de Queen y director del videoclip “These are the days of our lives”. “Freddie me invitaba frecuentemente a sus shows privados y, en una fiesta, los invitados incluyeron a Rod Stewart y Elton John”, dijo en conversación con el New York Post.

El director agrega que el nombre tentativo de la súper banda iba a ser Nose, Teeth & Hair (Nariz, dientes y pelo). “Porque Rod tenía la nariz, Elton tenía problemas con su pelo y Freddie tenía la dentadura!”, señala.

Rod Stewart habló sobre esa idea de formar una super banda en su autobiografía publicada en 2012, donde cuenta que Queen arrendó una casa en Bel Air, en Los Angeles, donde pasó una tarde junto a Elton John y Mercury. A este último lo describe como “un sujeto dulce y divertido que adoro”.

“El nombre que se nos ocurrió fue Nose, Teeth & hair, un tributo a nuestros atributos físicos más distintivos. La idea general era que saliéramos en escena vestidos como las Beverly Sisters”, señala.

Finalmente el proyecto no prosperó, algo que el cantante británico lamenta. “De alguna forma, este proyecto quedó en nada, lo que es una pérdida profunda para la música contemporánea”.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia