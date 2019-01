18 / enero / 2019

Quisieron hacer una selfie, grabaron su divertida conversación y el registro se volvió viral

El video fue publicado en Twitter por el nieto de una de las protagonistas del hilarante registro.

No pretendían volverse populares, pero así sucedió. Cuatro mujeres argentinas se hicieron virales luego que fuera publicado un video que grabaron sin intención, cuando intentaban tomarse una selfie.

Al comienzo del registro se puede ver como una de las mujeres aparentemente saca el celular de su bolso y, accidentalmente, presiona la opción para comenzar a grabar. Entonces se puede oír la divertida conversación de las amigas.

“Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado y me ves con los lentes puestos, ‘esta ridícula’ no, porque veo perfecto”, dice la mujer que graba sin intención.

Después llama al resto de sus amigas a que se junten para tomarse la fotografía, y luego de un par de intentos fallidos se dan cuenta que están grabando.

Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto…mírenlo entero😂 pic.twitter.com/x2Q67DQjKc — guason (@tiago_boca) 14 de enero de 2019

Al parecer el video fue publicado en Twitter por el nieto de la mujer que quiso tomarse la selfie: “Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto…mírenlo entero”, escribió junto al video.

Foto: Captura de video.