“La Roca” confirma que no estará en “Fast and Furious 9”

30 / enero / 2019

No hay duda que la saga de acción ‘Fast and Furious’ es una de las más populares ya que chicos y grandes disfrutan de sus cintas.

Con los años Rápido y Furioso se ha ido renovando y ha ido creciendo con la incorporación de varios personajes que ya son parte de la familia. Uno de ellos es “La Roca”, actor que apareció en la quinta entrega dando vida a Luke Hobbs, y ha aparecido en las siguientes.

Si bien ya sabemos que la producción en la novena entrega de la franquicia está en marcha, ahora nos hemos enterado que Dwayne Johnson no estará en ella.

Así es ya que en conversación con MTV News, el ex luchador confirmó que no aparecerá en la próxima cita de la franquicia, pero eso sí deja la puerta abierta para el regreso de Hobbs en ‘Fast and Furious 10’.

“… La verdad es que hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. No está terminado“, afirmaba.

Dwayne @TheRock Johnson tells @joshuahorowitz what to expect from his new @FastFurious spin-off @HobbsAndShaw and whether or not we’ll see him in #Fast9 pic.twitter.com/UWIr2EvWRC

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 29 de enero de 2019