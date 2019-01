30 / enero / 2019

Liam Hemsworth dedicó un premio a Miley Cyrus y la hizo sonrojar con sus tiernas palabras

El actor agradeció un premio dedicándoselo a su esposa en su primer acto público como matrimonio.

La entrega de premios de la gala G’Day USA se realizó el sábado y fue la primera vez en que Liam Hemsworth y Miley Cyrus aparecieron en público como matrimonio. En la ocasión, el actor obtuvo un galardón que quiso dedicar a su esposa, a quien logró sonrojar con sus palabras.

Si bien no posaron juntos en la alfombra roja, sí se dejaron fotografiar en el interior del recinto. No obstante, el momento más destacado de la noche llegó cuando Liam subió al escenario a recibir el premio Excellence in Film Award de las manos de Vince Vaughn.

El actor inició su discurso dando las gracias a diversas personas hasta que se detuvo y dedicó el premio a Miley: “Gracias a mi dulce esposa. Eres un dulce, dulce ángel”, le dijo.

Liam añadió un “te amo” al que ella respondió “sigue así”. Sin embargo, él no escuchó lo que dijo la cantante y le pidió que lo repitiera: “Que hay más sobre mí”, bromeó Miley.

Las personas que estaban allí no pudieron evitar las risas ante este momento tan especial que acabó con Liam diciendo: “Sí, te lo diré después. Te lo diré después”.

Foto: Captura de video.