09 / enero / 2019

Pascual Fernández sorprendió a Julián con un piquito en “Pasapalabra”

‘Pasapalabra’ es un programa que cuenta con muchos seguidores que disfrutan de participar junto a los concursantes pero también es un espacio televisivo que entretiene por las distintas situaciones que ocurren en él. Como por ejemplo lo que ocurrió en el episodio de este martes.

Entre los invitados al estelar estaban Javiera Acevedo, Rodrigo González, la ex ‘Calle 7’ Camila Nash y Pascual Fernández. Fue precisamente este último quien impactó con su osada actitud en el set.

Todo partió cuando el conductor quiso bromear con la nacionalidad del oriundo de Cádiz. “Él es el príncipe español, aquí está Pascual Fernández (…) romántico, sencillo, miles de chilenas han caído rendidas a sus pies”, dijo Julián, y entre risas, Pascual le respondió “no cambias nunca”.

El ex de Daniela Castro se lo tomó con humor, pero le advirtió a Elfenbein que dejara de llamarlo “Príncipe”, pues si volvía a repetir la broma le daría “un beso”.

Pero como el animador siguió con la “palabra prohibida” Pascual se levantó de su asiento con un rumbo fijo: los labios de Julián.

El conductor de “Pasapalabra” se mostró sorprendido luego de que la amenaza se hiciera realidad. Inmediatamente intentó correr el rostro ante la mirada incrédula y posteriores risas de todo el equipo.

Y como muchas son las que lesgustaría que el ex chico reality las besara , el público e incluso el resto de los invitados comenzaron a llamar “príncipe” al ex chico reality, aunque esta vez no lograron su cometido.

Tras terminar la prueba, Julián volvió a hacer bromas al español. Como era de esperar, Fernández nuevamente intentó besarlo, pero Elfenbein, ahora más preparado, se corrió para evitar el piquito.