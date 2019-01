28 / enero / 2019

Y ya estamos más cerca del tan esperado estreno de “Avengers Endgame” porque las especulaciones de la trama y los personajes no paran.

Ahora una de las actrices del Universo Marvel ha confirmado su participación en la cinta. Se trata de Tessa Thompson quien confirmó en un tuit el regreso de Valkyrie en Avengers 4, donde haría de compañía a los Vengadores en la lucha contra el malvado Thanos.

Solo hacía falta esta revelación tras conocerse que Valkyrie aparecía en los nuevos juguetes de Marvel como un integrante de los Vengadores.

A través de su cuenta en Twitter, la rtista comentaba sus esfuerzos para que más mujeres y personas de color tengan mayor presencia en la industria del cine. Fue entonces cuando indirectamente se refirió a “Avengers 4″.

Tessa hace referencia a los meses de estreno de las dos pelis en las que actúa para este año. Los meses son abril y junio. La cinta ‘ Men in Black: International‘, donde hace de una agente de negro, se estrenará el 14 de junio. La otra película, perteneciente a abril, tendría que ser Avengers Endgame.

Además de los juguetes de Marvel, otra pista sobre la actuación de Tessa en el fim es su visita a Atlanta, donde se viene grabando la película.

Cabe recordar que Valkyrie es un personaje que apareció por primera vez en Thor: Ragnarok. Se desconoce su rol en el nuevo proyecto de Marvel.

I also committed to Doubling the number of women and POC journalist covering the films I have coming out this year. (One in April and in June). TimesUpx2 https://t.co/WFFSXSwuhB

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 26 de enero de 2019