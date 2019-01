24 / enero / 2019

Con 96 años la rompe en internet como cantante de una banda metal

Ella es la encargada de escribir e interpretar las letras, en las que habla sobre la humanidad, los sentimientos y el medio ambiente.

Inge Ginsberg es una abuela austriaca muy poco convencional. A sus avanzados 96 años, es la flamante vocalista de una banda de metal, con la que cada año lanza nuevas producciones que arrasan en internet.

El grupo metalero, llamado Inge and The TritoneKings, tiene hace cuatro años a la anciana a la cabeza. Hasta ese momento la austriaca se desempeñaba como escritora, pero su trabajo no tenía el alcance que ella quería lograr.

Entonces tomó la decisión de unirse a la música, especialmente al metal, puesto que este género le permitía recitar sus poemas: “No sé cantar. No sé llevar la melodía. Así que el metal funciona para mi porque sólo tengo que decir las palabras”, reconoció.

En un documental del medio The New York Times, Inge contó que fue víctima del holocausto por nacer en el seno de una familia judía en 1922. “Crecimos con comodidades. Teníamos empleados. Vivíamos en la ciudad y teníamos una villa para los fines de semana. Fui a un instituto normal”, recordó.

En la banda ella es la encargada de escribir e interpretar las letras, en las que habla sobre la humanidad, los sentimientos y el medio ambiente. “Es importante permanecer activa y rodearte de jóvenes, y no dejar de hacer cosas que nunca hayas hecho antes”, opinó.

Inge tenía experiencia en la música, pues estudió piano y había compuesto algunas canciones para artistas durante los años 50 en Hollywood. Pero el mundo del pop le pareció muy falso y decidió centrarse en la escritura.

Es de esperar que pueda seguir componiendo por mucho tiempo más y que su música llegue tan lejos como ella desea.

Foto: Captura de video.