28 / enero / 2019

Video: Revisa el primer teaser de la película de Harley Quinn

Este lunes la bella actriz Margot Robbie sorprendió a sus seguidores tras compartir la primera imagen de Harley Quinn en su peli en solitario en solitario Birds of Prey.

Horas más tarde fue lanzado el primer teaser del film que mostró varias novedades, incluyendo el look de algunos de los personajes que acompañarán a la anti-héroe.

Si bien es muy breve el revelador clip entrega un primer vistazo a Mary Elizabeth Winstead como Huntress y a Jurnee Smollett-Bell como Black Canary.

También se puede ver a Ella Jay Basco como Cassandra Cain, Rosie Perez como Renee Montoya, Chris Messina como Victor Zsasz y Ewan McGregor como Black Mask.

Revisa acá el adelanto de la cinta que se estrenará el 7 de febrero de 2020.

Cabe recordar que Robbie debutó como Harley Quinn en 2016, en Escuadrón Suicida, que aunque fue un éxito de taquilla, tuvo pésimas críticas.

En noviembre pasado la actriz compartió en Instagram una foto del guión de la cinta, confirmando que el nombre de la película sería: Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.