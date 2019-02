08 / febrero / 2019

Coté López lanzará su propio labial junto a conocida marca

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, Coté López es una de las influencers chilenas más importantes. Esta popularidad la llevó a ser embajadora de la marca de maquillaje MAC, con quienes está trabajando en un importante proyecto.

A través de la red social, la modelo confirmó que al igual que Kel Calderón, está trabajando en su propio labial que saldrá a la venta de la mano de MAC.

En un post, Coté López comentó: “Moría por contarles, creo que es el secreto que he guardado por más tiempo. Haré mi propio labial, por eso estoy acá en New York creando el color, la caja, la firma y todo. ¡Es que no me lo creo ni yo! ¡Pellízquenme!”.

La publicación que en un día ya lleva más de 68 mil me gusta, tiene cientos de comentarios felicitándola por el nuevo proyecto de la esposa del Mago Jiménez.

Hay que recordar que en octubre del año pasado, Kel Calderón también sacó un labial diseñado por ella, convirtiéndose en la primera chilena en lanzar un labial junto a MAC.